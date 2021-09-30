رقم قياسي جديد لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

2021/09/30 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ سجل النجم البرتغال كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الحافلة بالانجازات في مشاركته الاخيرة مع مانشستر يونايتد في مواجهة فياريال الإسباني .ووفقاً للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد وصل كريستيانو رونالدو إلى مباراته رقم 900 في كرة القدم مع الأندية وسجل 678 هدفًا خلال تلك الفترة مع أندية سبورتنج لشبونة، وريال مدريد بالإضافة لليونايتد ".كما ظهر رونالدو لأول مرة في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2003 وهو بعمر 18 عامًا و238 يومًا، حيث شارك أمام شتوتغارت تحت قيادة السير أليكس فيرجسون ".ومنذ ذلك الحين، سجل أهدافًا في البطولة أكثر من أي لاعب آخر، برصيد 135 هدفا خلال الفترة التي قضاها في يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس ".وأصبح كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث رفع رصيده إلى 178 مباراة ليتخطى الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس الذي تقاسم معه الرقم برصيد 177 مباراة لكل منهما قبل هذه المباراة التي خاضها ضد فياريال مساء الاربعاء".وعادل رونالدو رقم كاسياس عقب مشاركته فى المواجهة الأوروبية الماضية أمام يونج بويز السويسرى، حيث سجل الدون ظهوره الأول بقميص مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس الإيطالي".ويعد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا برصيد 135 هدفا خلال 177 مباراة خاضها سابقاً في البطولة قبل مباراة فياريال "./انتهى2

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