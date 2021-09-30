2021/09/30 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس مجلس المفوّضين بمفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان ، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث معها التحضيرات ليوم الانتخابات.وذكرت المفوضية في بيان صحفي :" ان رئيس مجلس المفوّضين قدم لبلاسخارت احاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى العراق لإجراء الانتخابات بمستوى ما بذلته ملاكات مفوضية الانتخابات من جهود طوال الأشهر الماضية".واكدت بلاسخارت المواكبة المستمرة لهذه التحضيرات من قبل بعثة الأمم المتحدة وتعاونها اللامحدود مع مجلس المفوضين الحالي في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تبحث مع الامم المتحدة التحضيرات ليوم الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تبحث مع الامم المتحدة التحضيرات ليوم الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).