يوتيوب يعلن إزالة فيديوهات عن لقاحات كورونا

2021/09/30 | 01:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع يوتوب أنه سيزيل المحتوى الذي يروج أن اللقاحات المعتمدة خطيرة وتسبب آثارا صحية شديدة، في توسيع لجهوده ضد المعلومات المضللة ضد اللقاحات.

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