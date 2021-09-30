2021/09/30 | 01:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N6ACFf8rRNM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرشحة عزم سمية الخابوري: سنخوض معركة طاحنة ولن نعتمد على الكوتا النسوية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرشحة عزم سمية الخابوري: سنخوض معركة طاحنة ولن نعتمد على الكوتا النسوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).