2021/09/30 | 02:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TnaC847GeBQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزارة التخطيط تعلن عن تشكيل مجلس مؤقت لإدارة القطاع الخاص) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - وزارة التخطيط تعلن عن تشكيل مجلس مؤقت لإدارة القطاع الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).