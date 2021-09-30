تحذير من عدم الاهتمام بالزكام.. بماذا ينصح العلم؟

2021/09/30 | 02:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غسل الأنف بمحلول ملحي من المحاليل العديدة التي تباع في الصيدليات.

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