كوريا الشمالية تعلن استعدادها لاستئناف الحوار مع جارتها الجنوبية

2021/09/30 | 02:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، استعداد بلاده لاستئناف الحوار مع كوريا الجنوبية مطلع الشهر القادم.وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن زعيم كوريا الشمالية قوله: إن قنوات الاتصال بين الكوريتين ستستأنف من بداية تشرين الأول/ أكتوبر".ولفت الزعيم إلى أنه، "لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سيئول أو الإضرار بها".وأضافت الوكالة: "رفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون استئناف الحوار مع الولايات المتحدة، واصفا إياه بأنه غطاء للعداء".وقال الزعيم: إن "التهديدات العسكرية الأميركية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة".

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