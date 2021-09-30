مبادرة أممية جديدة لمساعدة

2021/09/30 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الأمم المتحدة، الأربعاء، مبادرة تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها "العالقين" في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا.

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