صواريخ كوريا الشمالية محور

2021/09/30 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر دبلوماسية، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس اجتماعا طارئا حول كوريا الشمالية، بطلب من كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وذلك غداة إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي.

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