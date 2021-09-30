للتأكيد على الحل السياسي بسوريا.. لقاء بين مسؤولين أميركيين وممثلين عن المعارضة

2021/09/30 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مسؤولان أميركيان مع ممثلي ائتلاف المعارضة السورية، الأربعاء، لإعادة تأكيد الولايات المتحدة الأميركية على الحل السياسي لإنهاء الصراع في سوريا.

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