العراق.. إحباط محاولة داعشية جديدة لاستهداف أبراج الطاقة

2021/09/30 | 05:27 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء أن الحشد الشعبي العراقي أحبط محاولة لاستهداف أبراج نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين.

وأضافت أن قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي أحبطت محاولة لداعش لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين.

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من محطات الطاتقة الكهربائية في العراق

وأفادت الوكالة، نقلا عن بيان للحشد الشعبي، أن "3 دراجات نارية حاولت التعرض لأبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل قبل ان يتم رصدها بواسطة الكاميرات الحرارية التابعة للواء والتصدي لهم، ما اجبرهم على الفرار."

وخلال شهور الصيف، زادت حدة أزمة كهرباء في العراق، وشهدت عدة مدن احتجاجات ضد انقطاع الكهرباء، لاسيما في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وانطلقت شعلة الغضب إثر إيقاف إيران إمدادها الحيوي من الكهرباء، وسط ارتفاع في درجات الحرارة، وتعرض أبراج الطاقة لعمليات تخريب منظمة في عدة مناطق.

ودفعت تلك الهجمات وزارة الداخلية إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

وأعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي في يوليو الماضي أن التنظيمات الإرهابية استهدفت أكثر من 45 برجا للطاقة.

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