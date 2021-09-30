واشنطن ترد على كيم: لا نضمر لكوريا الشمالية

2021/09/30 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها لا تضمر لكوريا الشمالية "أي نوايا عدائية" وتدعوها مجدداً للدخول في حوار من دون أي شروط مسبقة، وذلك بعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن دعوات الحوار الأميركية هدفها "إخفاء خداع (الولايات المتحدة) وأعمالها العدائية" تجاه بلاده.

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