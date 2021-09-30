بتكليف رئاسي.. أول امرأة ترأس الحكومة في تاريخ تونس

2021/09/30 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.

يأتي ذلك بعد أكثر من شهرين على إصدار الرئيس «إجراءات استثنائية» تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما تصاعدت دعوات من قوى دولية ومحلية للحث على التسريع بإعلان اسم رئيس الحكومة.

وقالت الرئاسة التونسية في بـــــيان، إن «رئيس الجمـــــهورية كلّف اليـــــوم نجلاء بودن بتشكيل حكومـــة، على أن يتــــم ذلك في أقرب الآجـــال».

وأضافت أن هذا التكليف تم «عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه»، دون ذكر تفاصيل أخرى.

و»بودن» (63 عاما) من مواليد ولاية القيروان عام 1958، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس العاصمة، ومختصّة في علوم الجيولوجيا.

وكانت «بودن»، قبل اختيارها للمنصب الجديد، مكلفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ برامج البنك الدولي.

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