محافظ البصرة: أوضحنا لوفد الفيفا إمكانيات المحافظة لاحتضان المباريات الدولية

2021/09/30 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قال محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الأربعاء، إن اجتماعهم الذي عقد مع لجنة وفد اتحاد كرة القدم الدولية (الفيفا) أطلعهم على كل إمكانيات المحافظة الأمنية ومدى قدرتها على استقبال المباريات الدولية.

وبين العيداني، في تصريح صحفي، أن اللجنة تجولت وعلى مدى ثلاثة أيام في المحافظة والمنشآت الرياضية ووجهت خلال اجتماع العديد من الاستفسارات، وتم إيضاح كافة الوسائل التي من شأنها أن تحمي الفرق المشاركة باللعب على أرضه وفي ملاعبه، واصفا الاجتماع بالناجح.وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الطرق المؤدية إلى المدينة الرياضية والتي كانت في السابق طريقا واحدا فيما تعددت الآن، فضلا عن فتح 16 بوابة داخل المدينة الرياضية، فيما لفت إلى أنه في حال تدوين الوفد لأي ملاحظة ستتم إجابتهم رسميا.

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