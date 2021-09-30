الولايات المتحدة تغلق أبوابها بوجه متلقي لقاح

2021/09/30 | 06:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا فتح أبوابها قريبا أمام الزوار الأجانب الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، إلا أنها أبقت الباب موصدا بوجه متلقي اللقاح الروسي "سبوتنيك في".

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