2021/09/30 | 07:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت مئات العملات الذهبية النادرة عثر عليها داخل جدران قصر فرنسي بعيد بالمزاد العلني بأكثر من مليون يورو (1.2 مليون دولار)، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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