السعودية.. تداول فيديو تعدي 3 أشخاص بسلاح أبيض على أحد المارة.. والداخلية ترد

2021/09/30 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بالاعتداء وسلب أحد المارة الأمر الذي أثار تفاعلا.

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