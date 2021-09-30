في ذكرى نعيم الطوباسي: الوطني النقابي العرفاتي - نهاد ابو غوش

2021/09/30 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش في الثلاثين من ايلول / سبتمبر، تحل الذكرى الثانية لرحيل نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق، المرحوم نعيم الطوباسي، وهي مناسبة نستذكرها بمشاعر مختطة ومتداخلة، فمن جهة نفتقد الراحل بكل حزن وأسف على خسارة شخصية وطنية وإعلامية فلسطينية رحلت وهي في أوج عطائها وقبل ان تتحقق أحلامها وأهداف شعبها، ومن جهة أخرى نشعر بالاعتزاز لأن "أبا زيد" ترك أثرا لا يمحى في ذاكرتنا وفي قلوبنا، كما على مسيرة الصحافة وال ......





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