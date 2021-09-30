كيف ايقظت انتفاضة تشرين سبات السنين لدى الجاليات العراقية - كمال يلدو

2021/09/30 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_يلدو لم تعد الجاليات العراقية تجمعات صغيرة متناثرة كما كان عهدها في عقدي الستينات والسبعينات، فبعد تلك السنين أضحت تجمعات كبيرة وتوزعت حول العالم لتشكل مجتمعات عراقية مصغرة تعد بمئات الآلاف في بعض الدول.



وحتماً مع هذا العدد لابد ان تكون هناك اسباب تكمن خلف هذه الزيادة الكبيرة، ويأتي في مقدمتها هروب الناس من انظمة الاستبداد التي حكمت، والحروب الداخلية والخارجية والارهاب والتجنيد الالزامي وفي بعض الاحي ......





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