السفارة الفلسطينية في أنقرة تصدر بيانًا بشأن الستة المفقودين من رعاياها

2021/09/30 | 08:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / أصدرت سفارة دولة فلسطين في أنقرة بيانًا بشأن الستة المفقودين من رعاياها داخل الأراضي التركية.وذكرت السفارة الفلسطينية في بيانها أنها تتابع والقنصلية العامة في إسطنبول وبالتنسيق التام مع وزارة الخارجيه والمغتربين والمؤسسة الأمنية الوطنية حالات اختفاء عدد من المواطنين الفلسطينيين على أراضي الجمهورية التركية والتي بلغ عددها خلال هذا الشهر حتى الأن ستة حالات، أربع منها في مدينة إسطنبول وحالة واحدة في مدينة قونيا وحالة أخرى على الحدود التركية اليونانية .وأكدت في البيان أنه تم تشكيل خلية أزمة لإدارة هذا الموضوع بمتابعة كل هذه الحالات وتواصل اتصالاتها مع اجهزة الدول التركية الرسمية عبر مخاطبات ومتابعات رسمية لكشف مصيرهم وتبيان أسباب اختفائهم .وطالبت السفارة في بيانها بضرورة التقدم بأي معلومة حول هذا الموضوع للجهات الرسمية، وناشدت جميع رعاياها بضرورة توخي الحيطة والحذر وكذلك الحرص على تسوية جميع أوضاعهم القانونية من حيث الإقامات الرسمية في الدولة حسب القوانين المعمول بها في تركيا ./انتهى

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