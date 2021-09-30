الإعمار تصادق على زيادة رأس مال صندوق الإسكان والخطة الإقتراضية لعام 2021

2021/09/30 | 08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، المصادقة على زيادة رأس مال صندوق الإسكان والخطة الإقتراضية لعام 2021.وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو، ترأست أجتماع مجلس امناء صندوق الاسكان العراقي، بحضور السادة الاعضاء من ممثلي الوزارات والجهات والدوائر المعنية".واضاف، ان " الوزيرة، استهلت الاجتماع بكلمة ترحيبية لاعضاء المجلس، وأكدت على ما حقتته الوزارة في توفير سكن للمواطنين، عبر القروض التي يقدمها صندوق الاسكان، فضلاً عن دور الوزارة المرتقب في تنفيذ مشروع (داري) الذي يهدف الى دعم الطبقات التى ليس لديها سكن، وتسهيل الاجراءات والقضاء على الروتين من خلال استخدام الانظمة الحديثة." وأضح، أنه "جرى في الاجتماع مناقشة المواضيع والفقرات المدرجة على جدول الاعمال، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها"، مؤكدا انه "تمت المصادقة على مقترح زيادة رأس مال الصندوق ، وسيتم استكمال باقي الاجراءات اصولياً لتطبيق ذلك، كما حصلت الموافقة على الخطة الاقراضية لعام 2021 بواقع 21 الف قرض، وتعديل بعض فقرات القانون وتعليمات الاقراض وغيرها من الفقرات المدرجة على جدول الأعمال".يذكر ان مجلس امناء صندوق الاسكان يضم في عضويته ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وامانة بغداد وصندوق الاسكان العراقي و دائرة التسجيل العقاري.

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