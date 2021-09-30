((إبنُ العاصفة..)) - ريتا عودة

2021/09/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة من خيوطِ العنكبوتِ،بيَدَيْكَ..حرّرْ نفسَكَ.لا تنتظرْأن تُحرِّرَك الرّيحْ.بأناملِكَ،أحفُر حُلمَكَ.رُويدًا..رُويدًا...سوفَ ينبثقُ نورٌمن رَحَمِ الأرضِيقودُكَ إلى الأملِ الفسيح.اذهبْ وحيدًا في الغُروبِوفي الدُّروبِ.وكُن لليالي الحالكةأضْواءَ المَصَابِيح.اذهبْ فَرَاشَةًبينَ التِّينِ والصَّبارِوانتظرْ...يا أ ......





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