2021/09/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سليمان_جبران لمة الكاتب في رثاء أخيه حنا)) في الماضي، كما كتبتُ في "ملفّات الذات" ، كانتْ للوالد صداقة "تليدة" وأخرى "مطرفة" في قرية الرامة: "في الرامة المجاورة كان للوالد بيتان، أكثر من أقارب.



البيت الأوّل صداقة "تليدة" موغلة في القدم، قبل أنْ نولد، وقبل أنْ يتزوّج الوالد حتّى.



قد أعرض لها ذات يوم .



." واليوم، وقد توفي أخي الأصغر حنّا، وجدتني ملزما بكتابة سبب تسميته ه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتّى حنّا؟! - سليمان جبران) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتّى حنّا؟! - سليمان جبران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).