عروس تتزوج على الحدود بين كندا وأمريكا بعد 35 عاما من لقائها الأول بحبيبها

2021/09/30 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالت التدابير الأمريكية المفروضة جراء جائحة فيروس"كوفيد-19" دون السماح لعائلة عروس كندية بحضور حفل زفافها في الولايات المتحدة، فما كان منها إلا أن تزوّجت على الحدود الفاصلة بين البلدين.

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