2021/09/30 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية بأن واشنطن تجري مفاوضات لاستخدام المنشآت العسكرية في الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك القواعد الروسية في تلك المنطقة.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تنوي نشر قواتها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطط أمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان من دول الجوار المركز الخبري الوطني.

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