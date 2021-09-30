2021/09/30 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصدرت اللجنة الخاصة لمجلس النواب الأمريكي مذكرات استدعاء بحق 11 شخصا بينهم المتحدثة باسم الحملة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، للإدلاء بشهاداتهم في قضية اقتحام الكابيتول.واستدعى رئيس اللجنة بيني تومبسون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استدعاء متحدثة سابقة لحملة ترامب و10 آخرين لاستجوابهم بقضية اقتحام الكابيتول المركز الخبري الوطني.

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