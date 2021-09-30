2021/09/30 | 08:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت مصلحة السجون في الإكوادور، أمس الأربعاء، أن عدد قتلى أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون بالبلاد، ارتفع إلى 100 قتيل على الأقل وأن السلطات ما زالت تعمل لتحديد الحصيلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 100 قتيل بأعمال شغب في سجن بالإكوادور المركز الخبري الوطني.

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