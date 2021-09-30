الشرطة تنشر توضيحاً وصوراً حول أحداث إذاعة ومنصة ’المربد’

2021/09/30 | 08:44 - المصدر: وكالة ناس

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تنفي مديرية شرطة محافظة البصرة ما نشرته إذاعة المربد عبر منصاتها الإعلامية بوجود مظاهر مسلحة وتدخلات عشائرية للاستيلاء على إذاعة المربد عقب ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومديرية شرطة البصرة بدورها ومنذ الوهلة الاولى وعلى رأسها السيد اللواء الحقوقي علي عدنان عبدالحميد متواجد داخل مقر الاذاعة ولا صحة لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأن خلاصة الموضوع هو عبارة عن شأن داخلي إداري بين بعض كوادر هذه الإذاعة تمخض عن مشادات كلامية وتدافع بسيط وانتهى.

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