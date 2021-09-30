أولمبياد بكين 2022 الشتوي من دون جماهير أجنبية

2021/09/30 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن أولمبياد بكين الشتوي المقرر في الفترة بين الرابع و20 شباط 2022، سيقام من دون الجماهير الأجنبية، وبالتالي سيكون محصوراً بتواجد الجمهور الصيني بسبب الجائحة. من جهة أخرى، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن المشاركين الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، وسيدخلون فقاعة صارمة، فيما سيتعين على الآخرين الالتزام بمدة 21 يومًا من العزل، باستثناء "إثبات الإعفاء الطبي".وتعتبر هذه القرارات التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية واتخذها المنظمون الصينيون، بمثابة مقدمة لحزمة الإجراءات التي سيتم الكشف عنها في تشرين الأول لتفادي تحول الألعاب الشتوية إلى بؤرة للعدوى، وهو تهديد سمَّم العالم بالفعل خلال الاستعدادات لأولمبياد طوكيو هذا الصيف.وفي الوقت الذي يتطور فيه الوضع الوبائي الذي يتميز بانتشار متغيرات كوفيد-19 والتغطية المتزايدة للقاحات، تختلف الخيارات المختارة عن تلك التي تم اتخاذها في طوكيو: الأبواب الموصدة مستبعدة حاليًا، وسيتم التعامل مع الرياضيين على ضوء حالة التطعيم الخاصة بهم.وتعد "الفقاعة" الأولمبية، وهي تنظيم في دائرة مغلقة بات مألوفاً الآن لعالم الرياضة، بأن تكون أكثر صرامة مما كانت عليه في اليابان، ولن تسمح بالاختلاط بالسكان، وتوفر اختبار كوفيد يوميًا "لجميع المشاركين في الألعاب وكذلك للقوى العاملة" المقيمة في الصين.

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