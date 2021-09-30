2021/09/30 | 08:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتصدر الفرنسي سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي ترتيب الهدافين.وأحرز سباستيان هيلير خمسة أهداف لفريقه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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