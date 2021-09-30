ماركا: والدة رونالدو تعارض زواجه من جورجينا

2021/09/30 | 08:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن دولوريس أفيرو والدة اللاعب كريستيانو رونالدو، تعارض زواج ابنها من صديقته جورجينا رودريغيز لاعتقادها بأن الأخيرة لديها دوافع اقتصادية وراء الزواج.وأشارت الصحيفة إلى أنه “على […]

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