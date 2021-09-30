التربية: امتحانات الثالث للدور الثاني ستجرى بموعدها

2021/09/30 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن اكمال جميع اجراءاتها اللوجستية بامتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث صحفي، ان “الامتحانات ستجرى ببغداد والمحافظات في الـ 14 […]

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