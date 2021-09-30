2021/09/30 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، اطلاق، رواتــــب شـبـكـة الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة الــخــاصــة بـشـهـر تـــشـــريـــن الاول، الـــتـــي ســــتــــوزع بـين مــلــيــون و400 الـــف مـسـتـفـيـد بـبـغـداد والمحافظات، الاسبوع المقبل.وقالت رئـيـسـة هيئة الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن موعد إطلاق رواتب شبكة الحماية المركز الخبري الوطني.

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