2021/09/30 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل رئيس مجلس المفوّضين بمفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان، اليوم الخميس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبحث معها التحضيرات ليوم الانتخابات.وذكرت المفوضية في بيان صحفي، أن “رئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تقدم لبلاسخارت إحاطة عن “انتخابات تشرين” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تقدم لبلاسخارت إحاطة عن “انتخابات تشرين”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تقدم لبلاسخارت إحاطة عن “انتخابات تشرين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).