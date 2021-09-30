حملة امنية واسعة ضد تنظيم غولن في سبع ولايات تركية

2021/09/30 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / نفذت الشرطة التركية حملة أمنية واسعة ضد أتباع تنظيم فتح الله غولن في 7 مدن تركية .وذكرت الصحف التركية الصادرة اليوم الخميس انه تم توجيه ضربة أخرى إلى تنظيم غولن بعد 9 أشهر من المتابعة الفنية والمادية حيث تم الكشف فيه عن الهيكل الجديد للمنظمة ومقرها الرئيس مدينة انطاليا جنوب غرب تركيا .وتم تنفيذ العملية التي تتخذ من أنطاليا مقرا لها في وقت واحد في 7 مدن، وهي إسطنبول وإزمير وأضنة ومرسين وإسبرطة وهكاري وتم خلال العملية ضُبط 61 من المنتمين لهذا التنظيم وجرى اعتقال 29 منهم لحد الان .وخلال عمليات التفتيش، تم الاستيلاء على العديد من بطاقات الذاكرة وأجهزة الكمبيوتر في المنازل ومصادرة مجوهرات بقيمة مليون و 66 ألف ليرة / الدولار الواحد يساوي ثماني ليرات و90 سنتا / ./انتهى

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