انخفاض اسعار النفط بسبب المخزونات الامريكية

2021/09/30 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها بعد أن أظهرت أرقاماً رسمية زيادة غير متوقعة في المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من استقرار الأسعار.ونزل خام برنت 28 سنتاً إلى 78.36 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم أمس الأربعاء.وتراجع النفط الأمريكي 13 سنتاً إلى 74.70 […]

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