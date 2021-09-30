العراق بصدد اعتماد الية جديدة لدفع رواتب الموظفين

2021/09/30 | 09:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الجهاز المركزي للإحصاء، أن رواتب وزارة التربية ستدفع خلال هذا الشهر عبر المنصة الإلكترونية.

وقال رئيس الجهاز ضياء عواد كاظم في تصريح تابعه NRT عربية (30 أيلول 2021)، إن "الجهاز أعد منصة تجريبية إلكترونية لرفع بيانات الموارد البشرية للموظفين إضافة إلى معلوماتهم المتعلقة بالرواتب"، مشيرا إلى أن "المنصة أثبتت نجاحها تجريبيا على دوائر التربية في محافظة بغداد".

وأضاف أن "هناك تنسيقا مع وزارة المالية لربط تمويل الرواتب عبر هذه المنصة من خلال رفع بيانات الموظفين الخاصة بالرواتب والموارد البشرية شهريا ويكون على أساسها تمويل رواتب موظفي وزارة التربية".

وأشار كاظم إلى أن "كتاب التمويل سيكون إلكترونيا وفيه قارئ رمز (باركود) وسيصدر عن المنصة وفيه معلومات لتمويل هذه الدوائر".

وأكد أن "الجهاز أبلغ وزارة التربية أن هذه الآلية سيتم العمل عليها خلال الشهر الحالي"، مبينا أن "إدخال بيانات الموظفين في مشروع (الرقم الوظيفي) ضمن المنصة الإلكترونية يمثل أهمية كبيرة للتنمية في البلد، لأنه سيعطي الحكومة صورة واضحة عن تفاصيل الجسد الوظيفي وما يرتبط به من سياسة مالية".

وبين أن "هذه الخطوة ستسمح لديوان الرقابة المالية بتدقيق أرقام الموظفين من دون النظر لأسمائهم، كما أنها تساعد على حل الكثير من الإشكالات التي ترد على قاعدة البيانات كالتدقيق ومقاطعتها مع باقي الجهات مثل وزارات التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية".

وشدد على "ضرورة نجاح مشروع الرقم الوظيفي، للتأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على إعادة النظر بالكثير من الآليات التي تحكم الوظيفة في العراق، ومن بينها مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيين"، لافتا إلى أن "ملاكات الجهاز تعمل على توسعة المنصة الإلكترونية لتشمل باقي الدوائر والوزارات".

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