زعيم كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار الأميركي

2021/09/30 | 09:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوقع على سجل الضيوف إلى جانب شقيقته كيم يو جونغ خلال قمة بين الكوريتين في قرية بانموجوم المنزوعة السلاح في 27 نيسان/أبريل 2018 © تصوير مشترك للقمة الكورية/ا ف ب/ارشيف مصدر مرخص سيول (أ ف ب) – رفض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون عرضاً للحوار قدّمته إليه […]

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