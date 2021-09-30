رئيس الأركان الأميركي: الولايات المتحدة “خسرت” الحرب في أفغانستان

2021/09/30 | 09:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي خلال جلسة استماع في مجلس النواب في واشنطن في 29 أيلول/سبتمبر 2021.© POOL/ا ف ب أوليفييه دولييري واشنطن (أ ف ب) – أقرّ رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي الأربعاء أمام لجنة برلمانية بأنّ الولايات المتّحدة “خسرت” الحرب التي استمرّت 20 عاماً في أفغانستان، وذلك بعد […]

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