2021/09/30 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، بيانا بشأن “اقتحام مبنى إذاعة المربد”، في المحافظة.وذكرت الشرطة في بيان، أن “مديرية شرطة محافظة البصرة، تنفي ما نشرته اذاعة المربد عبر منصاتها الاعلامية بوجود مظاهر مسلحة وتدخلات عشائرية للاستيلاء على اذاعة المربد عقب ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي”.وبينتـ انها “منذ الوهلة الاولى وعلى رأسها […]

ظهرت المقالة الشرطة تنشر توضيحاً وصوراً حول أحداث إذاعة ومنصة “المربد” أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تنشر توضيحاً وصوراً حول أحداث إذاعة ومنصة “المربد”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تنشر توضيحاً وصوراً حول أحداث إذاعة ومنصة “المربد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).