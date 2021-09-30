2021/09/30 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت شرطة محافظة البصرة، اليوم الخميس، بيانا بشأن “اقتحام مبنى إذاعة المربد”، في المحافظة.وذكرت الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مديرية شرطة محافظة البصرة، تنفي ما نشرته اذاعة المربد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تصدر بيانا بشأن “المربد” المركز الخبري الوطني.

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