2021/09/30 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، إعادة إنتاج مُستحضر البرياتين حبوب بعدَ انقطاع دامَ أكثر من ١٥ عـاما.ونقل بيان للوزارة تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 15 عامًا..



سامراء تعيد إنتاج “البرياتين” المركز الخبري الوطني.

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