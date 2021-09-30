اختطاف … متلازمة عشق الطريدة للقناص - فاطمة ناعوت

2021/09/30 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت f.naoot@hotmail.comفي وثبة نوعية جميلة، خطفتْ أنظارَنا الدراما السعودية الفاتنة "اختطاف"، على مدى ثلاثة عشر حلقة عبر منصّة "شاهد VIP”.



أدخلنا المسلسلُ عالمَ الجريمة من بابها الناعم الذي يتقاطعُ مع عالم المرض النفسي الذي خضع له صبيٌّ عاش طفولةً معذّبة مع أبٍ قاسٍ وأمٍّ لا حول لها؛ فشبَّ كارهًا للعالم وللبشر.



لكنه قرر علاج أوجاعه عن طريق سرقة طفولة طفلة تعيش حياة سوية سعيدة مع أسرتها.



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