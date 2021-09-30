وزارة الداخلية ترد على دعوات موجهة إلى القوات الأمنية لمقاطعة الانتخابات

2021/09/30 | 09:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ردت وزارة الداخلية، الخميس، على دعوات موجهة إلى القوات الأمنية تطالبها بمقاطعة الانتخابات.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيلول 2021)، "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مضللة تدعو القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية إلى مقاطعة الانتخابات".

وأضاف البيان "ننفي هذه الدعوات والقوات الامنية بكامل مفاصلها من ضباط ومنتسبين حريصين كل الحرص على الادلاء بأصواتهم الانتخابية والتغيير نحو الافضل لضمان حقوقهم ومستقبل اطفالهم".

وأشارت الداخلية إلى أن "مثل هكذا اخبار تريد ان تسلب حقوق المنتسبين وحرمانهم من ممارسة العملية الديمقراطية في العراق".

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