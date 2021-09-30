2021/09/30 | 09:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتحتضن ملاعب بغداد والمحافظات، مساء اليوم الخميس، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، بإقامة خمس مباريات مهمة.حيث من المؤمل أن يحتضن ملعب الإدارة المحلية في محافظة الديوانية مباراة صاحب الأرض وضيفه الطلبة في مواجهة يطمح فيها الأنيق إلى خطف العلامة الكاملة مستغلا حالة الإرباك التي يمر بها مضيفه الذي لم يخض أي مباراة حتى الآن لأسباب إدارية.وفي مباراة أخرى يحتضنها ملعب الشعب الدولي سيكون نفط ميسان في اختبار صعب أمام القوة الجوية، الذي يسعى إلى مواصلة عروضه الممتعة وتحقيق الفوز الثالث له في الموسم الجديد.فيما سيكون فريق النفط على موعد مع الكرخ على ملعب الاول ساعيا الى تعويض نتائجه غير المقنعة بعد تعادله مع نفط ميسان و نوروز، كما يطمح الكرخ إلى مصالحة جمهوره وتصحيح مساره بعد تعثرة أمام نفط البصرة وتعادله مع زاخو.ويلتقي نفط الوسط، بضيفه الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء فريق نوروز، على ملعب النجف الأولمبي في مواجهة يطمح فيها مدرب العندليب عبدالغني شهد إلى تحقيق الفوز وكبح حماس الضيف بعد العروض الجيّدة التي قدّمها في الجولتين السابقتين.بينما يبحث الصناعة وسامراء الصاعدان حديثاً إلى دوري الكبار، عن الانتصار الأول لهما في المسابقة عندما يلتقيان على ملعب الصناعة في مواجهة يسعى كل طرف فيها الى اثبات ذاته وفرض أفضلية وتحقيق نتيجة طيبة بعد الإخفاق في الجولتين السابقتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الثالثة من الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الثالثة من الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).