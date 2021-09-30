أمريكا: قد نشهد عودة داعش أو القاعدة في الأشهر المقبلة

2021/09/30 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إن هناك "احتمالًا حقيقيًا" بأن القاعدة أو داعش يمكن أن يعيدا تشكيل صفوفهما في أفغانستان في الأشهر الـ6 إلى 36 المقبلة.

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