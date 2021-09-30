2021/09/30 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، عن مشروع عراقي – سعودي لإدراج طريق بري قديم بين البلدين على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو وقال ناظم في تصريح صحفي إن “هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع عراقية-سعودية لإدراج “زبيدة” على لائحة التراث المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع عراقية-سعودية لإدراج “زبيدة” على لائحة التراث) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع عراقية-سعودية لإدراج “زبيدة” على لائحة التراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).