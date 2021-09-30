2021/09/30 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، انخفاضاً أمام الدينار في بورصة العراق.

حيث بلغ سعر بيع الدولار امام الدينار العراقي 147500، فيما بلغ سعر الشراء 146500.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الدولار تسجل انخفاضاً أمام الدينار في بورصة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الدولار تسجل انخفاضاً أمام الدينار في بورصة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).