توضيح من الكهرباء حول تصريح نسب لناطقها الرسمي بشأن العقود والاجور وقراء المقاييس

2021/09/30 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، توضيحا حول تصريح نسب لناطقها الرسمي بشأن العقود والاجور وقراء المقاييس.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ليس لاحمد موسى اي تصريح بهذا الخصوص والوزارة وناطقها الرسمي معروفين بمواقفهم ودفاعهم عن حقوق الاخوة الموظفين العقود والاجور وقراء المقاييس"، لافتة الى ان "هذا التصريح قديم ونُقل بطريقة خطأ وقت صدر قرار بإن يكون النقل اختياري لمن يرغب".

واضافت : "نتمنى ان لا يظلل الاخوة الاعزاء من زملائنا بكل ماينشر وينسب لنا مع وافر التقدير"، مبينة انها "ستظل متبنية ومطالبة بجميع حقوق موظفيها العقود لحين تثبيتهم على الملاك الدائم".

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