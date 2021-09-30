تويتر تعلن عن ميزة جديدة خاصة بالبيتكوين على منصتها

2021/09/30 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي تويتر أن ستسمح للمستخدمين الآن بدفع الإكرامية للمبدعين المفضلين لديهم على الشبكة الاجتماعية باستخدام العملة الإلكترونية البيتكوين، وسيكون هذا الأمر متاحا لمستخدمي المنصة من الولايات المتحدة (باستثناء هاواي ونيويورك) والسلفادور.

وكانت تويتر قدمت ميزة "الإكرامية" أو "Tip Jar" كميزة اختبار مرة أخرى في شهر ماي الماضي كطريقة لتجربة مساعدة منشئي المحتوى على كسب مدفوعات من متابعيهم للمحتوى الذي ينشرونه على توينر.



وأعلنت الشركة أن هذه الميزة الخاصة بها طرحت الآن عالميًا لجميع مستخدمي iOS الأسبوع الماضي وستصبح متاحة لمستخدمي نظام أندرويد وذلك في الأسابيع المقبلة.

و بحسب توير فإن الأمر يتعلق بميزة خاصة بمنح المستخدمين للإكراميات، و هي ميزة طالب بها الكثيرون، حيث سيصبح بإمكان المستخدمين إرسال الأموال لحسابات بعينها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن هذه الميزة ما زالت في طورها التجريبي كما أشرنا، و لذلك فهي ما زالت محصورة في عدد قليل من المستخدمين، حيث لن يكون بالإمكان تفعيلها إلا لعدد من الصحفيين و الخبراء و الجمعيات و المنظمات غير الربحية، في انتظار تعميمها في وقت لاحق.

و يمكن للمستخدمين الراغبين باستخدام ميزة Tip Jar لإرسال الأموال لصناع المحتوى المحبوبين من طرفهم القيام بذلك عبر ربط حساباتهم بعدد من الخيارات كـ باي بال و Cash App و Patreon و Venmo و غيرها، و كل ذلك من دون دفع عمولة، و بجانب كونها تجريبية فإن الميزة الجديدة ما زالت محصورة كذلك فقط بالنسبة لمستخدمي تويتر بالإنحليزية، لكنها بالمقابل متوفرة بالنسبة لمستخدمي أندرويد و iOS.

و بحسب موقع سي إن سي الأمريكي فإنه ليس من المستغرب أن يكون دمج عملة البيتكوين في ميزة الإكراميات على تويتر نظرًا لأن الرئيس التنفيذي جاك دورسي هو أحد أكثر المؤيدين صراحةً للعملة المشفرة. في الأشهر القليلة الماضية فقط ، قام دورسي بتغريد أنه يحاول يده في تعدين البيتكوين.



قال إنه لا يعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية للعمل عليه من البيتكوين ، بل إنه قال إن أمله في أن تحقق البيتكوين السلام العالمي.

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